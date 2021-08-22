محافظ القليوبية يستجيب لرغبات أولياء الأمور ويعتمد النزول إلى هذا الحد ( الثانوى العام )
فى استجابة لرغبات أولياء الأمور والطلاب …..محافظ القليوبية يعتمد النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لتكون 225 درجة ….استمرار فتح باب التحويلات حتي 14 اكتوبر القادم
في استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب وحرصا على صالح الطلاب، أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بالنزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 2021/2022 ليكون 225 درجة وذلك بناء على مذكرة الدكتور/ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.
كما وافق المحافظ على استمرار فتح باب تحويل الطلاب بين المدارس بجميع المراحل التعليمية داخل المحافظة وخارجها حتى يوم الخميس الموافق 14 اكتوبر 2021 مع تنفيذ باقى الضوابط طبقا للنشرة 40 لسنة 2016
وأكد المحافظ، أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية.
وأشار، إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها، ويعد قاطرة مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة