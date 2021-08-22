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شباب سوهاج يتفقدون عددا من مشروعات ” حياة كريمة ” بمركز بالبلينا

شباب سوهاج يتفقدون عددا من مشروعات ” حياة كريمة ” بمركز بالبلينا

سوهاج : عبدة شحاتة

ضمن فعاليات مبادرة ” من حقك تعرف ” ..
نظمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لمجموعة من شباب وفتيات المحافظة استهدفت مركز ومدينة البلينا، لتعريف الشباب بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة”، والمشروعات الجارية على أرض الواقع، وذلك ضمن فعاليات مبادرة ” من حقك تعرف”، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم .

وتضمنت الجولة قيام الشباب، برفقة مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بتفقد مشروعات ” حياة كريمة ” بقرية برديس، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مشروع مجمع خدمات المواطنين ، ثم تفقدوا مشروعات قرية أبيدوس ومنها ” إنشاء مجمع خدمات المواطنين، ومجمع الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى تفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بأبيدوس .

كما تفقد شباب المبادرة أعمال إحلال وتجديد مركز شباب قرية أولاد عليو، وأعمال إنشاء محطات رفع الصرف الصحي، ومجمع خدمات المواطنين لخدمة أهالي قرية أولاد عليو والقرى المجاورة .

وعبر الشباب عن سعادتهم ما بما يتم إنجازه من مشروعات، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة “مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

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