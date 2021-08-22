شباب سوهاج يتفقدون عددا من مشروعات ” حياة كريمة ” بمركز بالبلينا
سوهاج : عبدة شحاتة
ضمن فعاليات مبادرة ” من حقك تعرف ” ..
نظمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لمجموعة من شباب وفتيات المحافظة استهدفت مركز ومدينة البلينا، لتعريف الشباب بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة”، والمشروعات الجارية على أرض الواقع، وذلك ضمن فعاليات مبادرة ” من حقك تعرف”، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم .
وتضمنت الجولة قيام الشباب، برفقة مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بتفقد مشروعات ” حياة كريمة ” بقرية برديس، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مشروع مجمع خدمات المواطنين ، ثم تفقدوا مشروعات قرية أبيدوس ومنها ” إنشاء مجمع خدمات المواطنين، ومجمع الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى تفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بأبيدوس .
كما تفقد شباب المبادرة أعمال إحلال وتجديد مركز شباب قرية أولاد عليو، وأعمال إنشاء محطات رفع الصرف الصحي، ومجمع خدمات المواطنين لخدمة أهالي قرية أولاد عليو والقرى المجاورة .