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ابوالخير يتابع افتتاح فروع البنك الزراعى بقرى طما.
ابوالخير يتابع افتتاح فروع البنك الزراعى بقرى طما.
سوهاج : عبدة شحاتة
بناءا على توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى
وتوجيهات السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
وبرئاسه السيد المدير العام حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما
في إطار سياسية البنك الزراعي الجديدة لتطوير فروعه.
كان من نصيب مركز طما تطوير ثلاث فروع شملت قرية مشطا وقرية كوم اشقاو وقرية الحديقة.
وبحضور كل من الأستاذ عمران أحمد حسن رئيس منطقة الوجه القبلي
ويحيى فراج رئيس قطاع سوهاج
و اللواء النائب مجدي القاضي عضو مجلس الشيوخ
والأستاذ خالد عبدالراضي وكيل وزارة الزراعة بسوهاج
والسيد علي عبدالعال الدردير نقيب العاملين بالبنك الزراعي بسوهاج ووكيل النقابة العامه للتامينات والبنوك للوجه القبلي.