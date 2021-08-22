أحمد إبراهيم كركيت يطرح كتاب “الإدارة الاستراتيجية والعلاقات الدولية الإقتصادية”
كتب: أحمد زينهم
يستعد الكاتب والدكتور أحمد إبراهيم كركيت لطرح كتاب “الإدارة الاستراتيجية والعلاقات الدولية الإقتصادية”، ودور تطوير الخدمات الحكومية والمالية الإلكترونية في تعزيز الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة.
ويعد الكتاب دراسة تطبيقية للـتعرف على استراتيجية قطاعات الدولة للـتحول الرقمي – ورصد القطاعات التي تبنت سياسات التحول الرقمي وإجراء تحليل للـوضع الحالي لتقييم الثغرات والفرص في قدرات التحول الرقمي عبر جميع المستويات الحكومية للـوقوف على جاهزية تلك القطاعات والمؤسسات لتقديم خدمات التداول المالـي الإلكترونية.
جدير بالذكر أن الدكتور أحمد كركيت هو رئيس اللجنة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية بمؤسسة القادة، وهو مدرب دولي معتمد من جامعة عين شمس، وباحث في معهد التخطيط القومي، وعضو هيئة تدريس وتدريب الكليات العسكريةو الشئون المعنوية، و وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب، وعضو جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مصاب عمليات، و من أكفأ المظليين المصريين و الطيار الشراعي الخفاش و الدلتا واستشاري تدريب وإعداد قادة وريادة الأعمال و التنمية الذاتية، حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، وماجستير إدارة أعمال من جامعة القاهرة.
يشار إلى الدكتور أحمد كركيت أن خريج الكلية الحربية، وحاصل على نوط الواجب العسكري مرتين وأول العالم كليات عسكرية المنعقدة في الصين 2011.