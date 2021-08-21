رجل الأعمال نجيب ساويرس يطالب استضافة الهاربين من حكم طالبان في مصر

رجل الأعمال نجيب ساويرس يطالب استضافة الهاربين من حكم طالبان فى مصر
كشف رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس،هل من الممكن استضافة عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان في مصر، ما أثار تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى حسابه الشخصي في “تويتر”، قال نجيب ساويرس” “اقتراح: هل يمكن ان نستضيف عددا من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم “طالبان” في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!”.
هل
@NaguibSawiris
اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر !
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وأثار هذا الاقتراح الجدل في مواقع التواصل، حيث أن العديد رحب بقدوم اللاجئين الأفغان إلى مصر، إذ قال أحدهم: “بصراحة أيوه جدا من باب الإنسانية..بلد منكوبة من سنين وكمان احتلال وكمان شويه مرتزقة بيحكموا البلد..اتفق معاك وأتمنى نقدر نساعدهم من باب الرحمة والإنسانية”.
اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر !
Mahmoud Hermes
@mahmoudhermes
بصراحة ايوه جدا من باب الانسانية بلد منكوبه من سنين و كمان احتلال و كمان شويه مرتزقة بيحكمو البلد اتفق معاك و اتمني نقدر نساعدهم من باب الرحمه والانسانية
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اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر !
نعناعة اسكندرية
@NeamahDeAna
هو احنا ناقصين