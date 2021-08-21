رجل الأعمال نجيب ساويرس يطالب استضافة الهاربين من حكم طالبان في مصر

رجل الأعمال نجيب ساويرس يطالب استضافة الهاربين من حكم طالبان فى مصر

كشف رجل الأعمال والملياردير المصري، نجيب ساويرس،هل من الممكن استضافة عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان في مصر، ما أثار تفاعلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى حسابه الشخصي في “تويتر”، قال نجيب ساويرس” “اقتراح: هل يمكن ان نستضيف عددا من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم “طالبان” في مصر؟ السؤال للجميع، ما عدا إخوان مصر!”.

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@NaguibSawiris

اقتراح : هل يمكن ان نستضيف عدد من اللاجئين الأفغان الهاربين من حكم طالبان فى مصر ؟ السؤال للجميع ما عدا إخوان مصر !

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وأثار هذا الاقتراح الجدل في مواقع التواصل، حيث أن العديد رحب بقدوم اللاجئين الأفغان إلى مصر، إذ قال أحدهم: “بصراحة أيوه جدا من باب الإنسانية..بلد منكوبة من سنين وكمان احتلال وكمان شويه مرتزقة بيحكموا البلد..اتفق معاك وأتمنى نقدر نساعدهم من باب الرحمة والإنسانية”.