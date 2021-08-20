بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يتصدى لحالة بناء مخالف بالصور
بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتعليمات اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمه با التصدي لحالة البناء المخالف بكل قوة وحسم بالمرور الميداني للسادة نائبي الحي الدكتور.مجدي البكري والمهندس.ايهاب مهدي والمتابعة
الميدانية والاشغالات اليوم الجمعة بشارع أحمد عرابي تبين قيام أحد المواطنين بالشروع في أعمال هدم وتعديل بالدور الأرضي دون الحصول على ترخيص من الإدارة الهندسية تم إبلاغ قسم أول شبرا الخيمه وقام بالقبض على المخالف لعرضه على النيابة العسكرية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة