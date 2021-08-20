بناء على تعليمات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يقوم بحملة اشغالات ويحرر محاضر للمخالفين بالصور
بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتعليمات اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة تم شن حملة اشغالات بقيادة نائبي رئيس الحي الدكتور.محدي البكري والمهندس.ايهاب مهدي والمتابعة الميدانية والاشغالات بشارع محطة مترو كلية الزراعة وشارع أحمد عرابي واسفرت
الحملة عن تحرير 25محضر أشغال ورفع الباعة الجائلين والتحفظ على عربةكارو تقوم بالقاء مخلفات رتش بشارع أحمد عرابي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة