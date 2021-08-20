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اعمال النظافة والكنس ورفع المخلفات بإمتداد شارع ١٠٠ بنطاق حى المناخ

اعمال النظافة والكنس ورفع المخلفات بإمتداد شارع ١٠٠ بنطاق حى المناخ

فى إطار الأعمال اليومية للنظافة والكنس ورفع المخلفات التى تتم بكافة الشوارع بنطاق الحى
تابع السيد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ
أعمال النظافة والكنس ورفع المخلفات بإمتداد شارع ١٠٠ وبمحيط بنطاق حى المناخ
حيث تمت أعمال نظافة وكنس ورفع قمامة ومخلفات
كما تمت أعمال تفريغ ورفع القمامة والمخلفات من صناديق جمع القمامة
وجارى إستكمال أعمال النظافة والكنس ورفع المخلفات بفرق العمل الموزعة بالمناطق بنطاق حى المناخ

تأتى هذه الأعمال إستكمالا للأعمال اليومية للنظافة ورفع القمامة والمخلفات التى تتم بالمرور تباعا بكافة المناطق بنطاق حى المناخ
بمشاركة م. سكرتيرة الحي والقيادات بالحى وفريق العمل بإدارة تحسين البيئة بالحى

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