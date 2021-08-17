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محافظ سوهاج ونائبه يؤديان واجب العزاء لأسرة رئيس قرية بندار الكرمانية.

محافظ سوهاج ونائبه يؤديان واجب العزاء لأسرة رئيس قرية بندار الكرمانية.

سوهاج : عبدة شحاتة

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، واجب العزاء لأسرة رئيس الوحدة المحلية لقرية بندار الكرمانية ” ثروت منازع “، والذى وافته المنية أمس، وذلك بمقر العائلة بقرية ” روافع القصير” التابعة لمركز سوهاج .

وقدم المحافظ خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

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