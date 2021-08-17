محافظ المنوفية يحيل مسئولى الزراعة بسمادون للنيابة العامة لتسترهم على بناء مقبرة مخالفة وعدم تنفيذ الإزالة الفورية
أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة بناء مقبرة تم الشروع في بنائها بالمخالفة بالتعدى على الأراضى الزراعية بقرية سمادون بمركز ومدينة أشمون للنيابة العامة لإعمال شئونها، كما شدد على مدير مديرية الزراعة بإستبعاد المتسترين على الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصالح العام.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والمتضمنة عدم قيام مسئول حماية الأراضى الزراعية بسمادون بالإخطار عن وجود مخالفة بناء مقبرة بالتعدى على الأراضى الزراعية إلا بعد إكتمالها وذلك يوم الجمعة الموافق 13 من أغسطس الجارى.
هذا وقد أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه قد تم تشكيل لجنة من سكرتير الوحدة المحلية بسمادون ومندوب من الزراعة والجهات الأمنية لتنفيذ الإزالة، وتم اليوم تنفيذ إزالة فورية للمقبرة وتحرير محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة في تكثيف الحملات التفتيشية لرصد أية تعديات مخالفة والتعامل الفورى معها في المهد حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإدارى بشتى صوره وملاحقة الفاسدين ، مشدداً علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.