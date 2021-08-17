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تحت شعار خلي موهبتك تتكلم إفتتاح ” دوري مستقبل وطن ” بمدينه الشيخ زايد.
تحت شعار خلي موهبتك تتكلم
إفتتاح ” دوري مستقبل وطن ” بمدينه الشيخ زايد.
كتب : ماهر بدر
إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف ومتابعة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة ، والنائب عبد الوهاب خليل ، أمين التنظيم بالجيزة ، افتتحت أمانة الشيخ زايد بنادي الكرمه بمدينة الشيخ زايد، دوري مستقبل وطن للموسم الثالث.
إنطلقت مساء الخميس الماضي فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث ، تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم» بأمانة الشيخ زايد .
وتم ذلك باشراف من النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب ، ومتابعة وحضور كل من الأستاذ ربيع البرديسي امين امانه الشيخ زايد، والاستاذ محمد الحداد مساعد ايمن التنظيم، والاستاذ ايمن الشيمي امين امانه الخدمه المجتمعيه وتنمية الموارد البشريه وأعضاء هيئة المكتب ، وأمناء الأمانات ، وأمناء الوحدات الحزبية .
حيث نظمت أمانة مركز الشيخ زايد حفل افتتاح دوري مستقبل وطن، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيره لإنطلاق مسابقة دوري مستقبل وطن علي مستوي المركز ، وتم اجراء قرعة للفرق المشاركة والإنتهاء من وضع جدول المباريات ..
ويأتي ذلك في ظل السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، والتخفيف عنهم، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة”. ونظمت الدورة برعاية شركة سيتي ووك .