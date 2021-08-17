بالصور ننشر لكم تشكيل حزب حماة الوطن بمركز طوخ

محافظة الجيزة توضح حقيقة هجوم القردة على حدائق الأهرام

محافظ المنوفية يحيل مسئولى الزراعة بسمادون للنيابة العامة لتسترهم على بناء مقبرة مخالفة وعدم تنفيذ الإزالة الفورية