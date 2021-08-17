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بالصور ننشر لكم تشكيل حزب حماة الوطن بمركز طوخ
بالصور ننشر لكم تشكيل حزب حماة الوطن بمركز طوخ
بناء على توجيهات الدكتور أحمد يوسف الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية والذي كلف المهندس طه حلمى
بتشكيل لجنة حزب حماة الوطن بمركز طوخ. م طه حلمى .المستشار خالد عبدالعظيم ايوب المحامى الاستاذ عبدالناصرخليل والدكتور أحمد حلمي عجلان والاستاذ هشام عجلان والاستاذ محمد عبدالفتاح والدكتور جمال الاكشر والدكتور عمرو احمد والاستاذ اشرف الدوبى الاستاذ محمدالحملى الاستاذ
وائل حمدى البدوى والدكتورة اسماء صبحى والأستاذة سماح عبدالرشيد والأستاذة ايمان حجاج والأستاذة هناء عبداللطيف والأستاذة ايمان الامبابى والاستاذ خالد خاطر والاستاذ احمدعرفات والاستاذ احمد قدوس والاستاذ احمد طه الاعرج والاستاذ عماد رمضان والاستاذ السيذالشاذلى حكام والاستاذ ايمن شحاته علام والاستاذ حسنين علام الاستاذ مصطفى ابوزيد والاستاذ عاطف كامل والاستاذ محمدوحيدحمودة والمهندس
محمدعباس سابق والأستاذة منى عبدالحميدحبيب والاستاذ عبدالنبى ابو الشوارب والاستاذ حسنى مطر والاستاذ اسامه عزمى والاستاذ راضى حجاب والمهندس محمدالسيد راضى والاستاذ فتحى سيداحمد والاستاذ محمودعواد حربى