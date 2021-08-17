الحمد لله علي نعمة الجيش المصري والشرطة

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين

اعتقد ان سقوط الحكم في افغانستان في يد طالبان سيغير من خريطة ومنهج الجماعات الارهابية المتطرفة وسيزيدهم قوة ونفوذا وسيبعث لهم الامل في العودة الي دائرة الارهاب الاسود حيث انه من المعلوم ان حركة طالبان حركة مرتزقة غير نظامية استغلت ضعف الحكم الافغاني وضعف جيشه واستطاعت بسهولة السيطرة علي مقاليد ومفاصل الدولة الافغانية بحرب اشبه بحرب الحواري والعصابات وهنا نتوقف عند سقوط الدولة التي تفتقد الجيش القوي القادر علي الردع والتصدي لمثل هذة الافعال المشينة التي تهدد و تسقط الشعوب في دائرة الفوضي والانفلات.

ويكشف لنا ذلك ان العصابات الارهابية مثل داعش وبيت المقدس والنصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة جزء لا يتجزء من حركة طالبان ويجتمعون علي هدف ومنهج وخريطة واحدة هي اسقاط الدول في وحل الدمار والهلاك بما يضمن تنفيذ خطة تقسيم الدول ونشر الفوض و الانفلات لخدمة اجندات اجنبية تخدم مصالح الدول المصدرة للسلاح والمتاجرة فيه و الساعية الي تمزيق الشعوب الي فرق وخاصة منطقة الشرق الاوسط وان ما يحدث في افغانستان ليس ببعيد عن مخططات امريكا واسرائيل وبريطانيا والدليل علي ذلك ان امريكا سحبت جيشها من افغانستان وهي تعلم ان الجيش الافغاني لا يستطيع الصمود اما حركة طالبان فضلا ان الملاحظ وما لا يدع مجالا للشك ان امريكا افسحت المجال لطالبان للدخول في حرب غير متكافئة اذ ان السلاح الذي تحمله الحركة هو دعم غير مباشر امريكي لطالبان لتمزيق اواصر الشعب الافغاني ليصبح الحكم تحت سيطرة جماعة ارهابية تصدر الارهاب الي دول منطقة الشرق الاوسط فقط وخاصة دول شمال افريقيا فلم نسمع من قبل ان وجهت حركة طالبان سلاحها للعدو الاسرائيلي ولم تصطدم بحرب حقيقية مع الجيش الامريكي لكن قامت هذة الحركة بتدريب واعداد فرق من داعش وبيت النصرة وبيت المقدس علي اراضيها وقدمت لهم امريكا السلاح لتصدير الارهاب المنظم الي سوريا ومصر وليبيا والعراق من اجل الوصول الي هدف تقسيم هذة الدول الي دويلات لخدمة منهج إقامة دولة اسرائيل من النيل والفرت من خلال حرب الوكالة .

أن “أخطاء أمريكا جعلت طالبان تكتسب صبغة وكأنها حركة تحرر وطنية وتمثل جزءاً من الشعب الأفغاني” للإيحاء بضرورة تعامل الدول معها كحركة تخرج من واقع الشعب الافغاني علي عكس الحقيقة .

ان الاختلاف بين طالبان والتنظيمات الإسلامية المتطرفة الأخرى، ويوضح: “كل هؤلاء تجمعهم مظلة التطرف. و أنني أعتبر أن طالبان هي المظلة الأكبر لتنظيمي القاعدة وداعش، إلا أنها تختلف عنهما في أن عناصرها من أهالي البلد وأنها تتبدل، إذ يقدم أعضاؤها أنفسهم الآن كسياسيين، فطالبان 2001 ليست كطالبان 2021″.

أن أكثر بلدين سيتأثران بصعود طالبان في أفغانستان هما سوريا وليبيا. ويوجد في سوريا فرع لتنظيم القاعدة حالياً جبهة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب أما ليبيا فالفوضى فيها وتضاريسها الصعبة تتيح لشبكات الإرهاب العالمية دعم بعضها البعض فضلاً عن وجود أطراف إقليمية ودولية متورطة في الصراع تستخدم الشبكات الإرهابية لصالحها”.

و تعيش افغانستان هذة الايام حالة من الضياع والفوضي حيث سرقت المصارف المالية والبنوك ونهبت المحلات و شوهدت اعمال القتل في كل مكان وانتشرت كل صور الفوضي والإنفلات واصبح الحال لا يسر عدو ولا حبيب بسبب انهيار الجيش وهروب افراده امام حركة عسكرية مدعومة في الحقيقة بالدعم الامريكي .واستطيع ان اجزم ان هناك اوجه شبه عديدة بين ايران و طالبان وكلاهما يخدم الفكر الامريكي وينفذه بكغاءة وفقا لما يخدم المصالح الامريكية وان ما يثار حول وجود خلافات بين ايران وطالبان مع امريكا مجرد سيناريوهات ملعوبة ومتفق عليها تتبادل فيها نظرية المصالح بين هذة الاطراف

ان ما يحدث في افغانستان ليس محلا للصدفة انما منهجا وخريطة متفق عليها تم إعادة استغلالها وتنفيذها من جديد بعد ان فشلت امريكا في تنفيذ خطة اسقاط الشعوب وخاصة مصر في دائرة ووحل الفوضي والإنفلات بفضل قوة الجيش المصري و تلاحم قوي الشعب مع مؤسساته الداخلية وقوة الشرطة المصرية في حفظ امن وامان الوطن وسلامة اراضيه وعلينا ان نضع في الإعتبار ان نكون علي اتم الاستعدادات لوأد اية محاولات لزعزعة الإستقرار في وطنا الغالي مصر

اذا كانت امريكا جادة في القضاء علي طالبان فلما تركت افغانستان بهذة السهولة والانسحاب بهذة الطريقة المخزية بإعتبارها اقوي الجيوش في العالم ..والسوال هل القدرة العسكرية الامريكية غير قادرة علي طالبان ؟ .الاجابة بالقطع تستطيع امريكا سحقها لكن الحقيقة ان طالبان صناعة امريكية كاملة الصنع واتذكر ان طالبان تلقت كل الدعم و العتاد والخطط العسكرية التي ساهمت في اسقاط روسيا خلال الحرب في افغانستان . الصورة واضحة وتحتاج اليقظة التامة و مزيد من الاجراءات التي تكفل لنا السيادة العسكرية في حفظ امن وامان وطننا في ظل ظروف ومتغييرات تهدد الإستقرار والامن وخاصة منطقة الشرق الاوسط.

الحمد لله علي نعمة الجيش المصري القوي الحافظ بفضل من الله للارض والعرض وسلامة الوطن واراضيه والحمد لله ان قادنا رئيس جمهورية كانت له الرؤية و بعد النظر في توفير كل الامكانيات للجيش المصري وفر لنا الرفال والميسترال والميراج وحدث وصنع كل الاسلحة ليكون قوة الردع المفرطة في وجه كل من تسول له نفسه العبث بامن وامان الوطن والمواطن .والحمد لله علي نعمة الشرطة المصرية التي تبذل الغالي والنفيس للقضاء علي قوي الظلام الارهابية التي حاولات ارتكاب جرائم ارهابية داخل الوطن واقدم بالغ التحية وخالص الشكر لجهاز امن الدولة الذي يعكف رجاله الابطال ليلا ونهارا علي توفير كل المعلومات الطاردة للفكر الإرهابي الاحمق وملاحقة الخارجيين علي القانون في شتي بقع مصر و لابد ان اوجه التحية للواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي وضع استراتجية امنية عظيمة كان لها الاثر البالغ في تقليل حجم الجريمة و إقتلاع صور الخروج علي النظام العام للدولة المصرية .ولا انسي ان اقدم خالص العرفان للمخابرات المصرية و الجيش المصري لحماية حدود مصر والحفاظ علي سلامة اراضيها ..انه قسم قد اقسمه الابطال وانه لقسم عظيم ..تحيا مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها ..وحفظها الله من كل سوء ومكروه