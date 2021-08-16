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محافظ سوهاج يقرر تخصيص نسبة 5% من المحلات التجارية

محافظ سوهاج يقرر تخصيص نسبة 5% من المحلات التجارية.

سوهاج : عبدة شحاتة

خلال اجتماعه مع ذوي الإعاقة ..

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تخصيص نسبة 5% لصالح الأشخاص ذوي الاعاقة عند الاعلان عن تأجير محلات بالأسواق الجديدة في مختلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار دعم المحافظة للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإقليم مع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، لمناقشة أهم الموضوعات التي تخص ذوي الإعاقة.

وأكد محافظ سوهاج على اهتمام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من كافة الأنشطة والخدمات وخطط المحافظة، والعمل علي دمجهم بالمجتمع بالشكل الصحيح و إتاحة جميع الفرص أمامهم.

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