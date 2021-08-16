تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية

سكرتير عام المحافظة يتابع إنضباط سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء ببركة السبع

تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التواجد الميداني وسرعة إنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء بنطاق قري الريف وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف من هذا الملف .

تابع ظهر اليوم اللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة إنضباط سير العمل بملف التصالح في مخالفات البناء بقرية جنزور التابعة للوحدة المحلية ببركة السبع ، مؤكداً علي سرعة إنجاز الأعمال وتذليل كافة المعوقات وتنفيذ كافة الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء .

وفي ذات السياق عقد السكرتير العام إجتماع بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع وبحضور رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية ورؤساء اللجان الفنية لملف التصالح

، وأكد علي ضرورة تنفيذ كافة التعليمات الواردة بقرار مجلس الوزراء بكل دقة ، والمتضمن الموافقة علي الاعتداد بما قدمه المواطن بملف التصالح بنطاق القرى وقبول التصالح علي الطلبات المقدمة في هذا الشأن مع مراعاة كافة البنود الواردة بالقرار ، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل ليلاً ونهاراُ وفي غير أوقات العمل الرسمية والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت .