بناء على تعليمات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يقوم بحملة إزالة بميت نما بالصور
حى غرب شبرا الخيمة
تنفيذا لتعليمات وتوجيهات معالى الوزير محافظ القليوبية اللواء / *عبد الحميد الهجان* قام *رئيس حى غرب شبرا الخيمة اللواء / *سامى علام* بمرافقه نائبي رئيس الحي الدكتور.مجدي البكري والمهندس.ايهاب مهدي وقوة تأمين من قسم أول شبرا الخيمه والمتابعة الميدانية والاشغالات بحملة إزالة بميت نما قام واحد مواطنين بعمل سملات خرسانية ورصيف بالشارع وعلى الفور تم الإزالة وضبط المخالف وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة