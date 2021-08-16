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انطلاق المهرجان الاول للحرف اليدوية والتراثية بالمسرح الروماني.

انطلاق المهرجان الاول للحرف اليدوية والتراثية بالمسرح الروماني.

سوهاج : عبدة شحاتة

تحت رعاية السيد اللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج وبحضور عدد من قيادات المحافظه التنفيذيه والشعبية، ينطلق، مساء الثلاثاء ١٧ أغسطس الجاري، المهرجان الأول للحرف اليدوية والتراثية بالمسرح الروماني بمدينة ناصر، بالتعاون بين اتحاد شباب سوهاج، والإدارة العامة للسياحة، ووحدة التنفيذ المحلية، وإدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة، وحي شرق سوهاج، وقصر ثقافة سوهاج.

يتيح المهرجان فرصة التسويق للمنتجات والحرف اليدويه التي تعبر عن تراث وثقافة سوهاج وتشجيع العاملين بالحرف اليدويه من أبناء المحافظه من خلال معرض يقام لمدة 15 يوم حتي ٣١ أغسطس بالمسرح الروماني، بمشاركة ٣٥ عارض.

ويأتي المهرجان في إطار حرص المحافظة على دعم أصحاب الحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة، وإيجاد وسائل متنوعة لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

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