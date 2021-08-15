قريبا مشاهير الفن والرياضة ضيوف الإعلامي إسلام الخياط
كتب: أحمد زينهم
يحل عدد كبير من نجوم الفن والرياضة ضيوفاً على الإعلامي والكاتب الصحفي إسلام الخياط، فى برنامجه الجديد “مشوار حياة”، والمقرر طرحه عبر إحدى الشاشات الفضائية مطلع سبتمبر المقبل.
البرنامج يرصد لأول مرة نجوم الفن والرياضة فى جوانب شخصية لأول مرة تظهر على الشاشات، ومن أبرز ضيوفه البرنامج كل من الفنان كمال أبورية، الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور عبد الرحيم، والفنان أحمد سعد، الكابتن طاهر، والفنان القدير أحمد عبدالعزيز.
وأشار إسلام الخياط، إلي أن البرنامج له دور كبير فى إبراز إيجابيات الفن والإعلام هو دور إيجابي لنهضة الدولة والوقوف بجوارها.