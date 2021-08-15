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النائب محمد عبدالعزيز يتفقد أعمال الصيانة وتجديد شبكة المياه والصرف الصحى يرافقه رئيس حى غرب

النائب محمد عبدالعزيز يتفقد أعمال الصيانة وتجديد شبكة المياه والصرف الصحى يرافقه رئيس حى غرب

في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والتجديد بشارع عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، قام النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة حقوق الإنسان، يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور مجدي البكري نائب رئيس الحي، بزيارة تفقدية لأعمال الصيانة ومشروعات تجديد شبكة المياه والصرف

الصحي، بشارع أحمد عرابي بمنطقة أم بيومي من الدائري وحتى سنتر عبده، وأكد النائب استمرار المتابعة لانتهاء المشروع بكافة خدماته في أسرع وقت ممكن حفاظا على الأهالي، واستمع النائب لمجموعة من الأهالي مؤكدا لهم متابعته العمل في أسرع وقت وفي نفس الوقت أن يتم ذلك بالجودة المطلوبة حفاظا على المال العام، موضحا النائب أنه يضع كافة شكاوى المواطنين موضع الاعتبار وما يهمنا دائما هو تقديم افضل خدمة للمواطنين.
#محمد_عبدالعزيز
#وكيل_لجنة_حقوق_الإنسان
#تنسيقية_شباب_الأحزاب_والسياسيين

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