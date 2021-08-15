الكويت تدعو مواطنيها في أفغانستان إلى مغادرتها فورًا
أهابت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، بكافة المواطنين الكويتيين إلى عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة، موجهة رسالة عاجلة إلى المواطنين الموجودين هناك بأخذ الحيطة والحذر والعمل على مغادرتها في أسرع وقت.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن بيان الوزارة، إن “الخارجية الكويتية تهيب بكافة المواطنين الكويتيين عدم زيارة أفغانستان في الوقت الحالي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة وتدعو المواطنين الموجودين هناك لمغادرتها فورا”.
وأكدت الخارجية الكويتية استعدادها لتقديم المساعدة والرد على استفسارات المواطنين الكويتيين على هواتف الطوارئ كأرقام السفارة في أوزبكستان وباكستان