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إنطلاق ” دوري مستقبل وطن ” بمركز الصف للموسم الثالث بنادي الكرمة الشيخ زايد
إنطلاق ” دوري مستقبل وطن ” بمركز الصف للموسم الثالث بنادي الكرمة الشيخ زايد
كتب : ماهر بدر
إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف ومتابعة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ، النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة ، والنائب عبد الوهاب خليل ، أمين التنظيم بالجيزة ، تفتتح أمانة مركز الصف دوري مستقبل وطن الموسم الثالث.
إنطلقت مساء الخميس ، فعاليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث ، تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم» بأمانة مركزالصف .
جاء ذلك بحضور بحضور النائب عمرو يسري عكاشة ، عضو مجلس الشيوخ ، والنائب أحمد سعد نويصر ، عضو مجلس النواب ، والأستاذ حاتم محمد عكاشة ، أمين أمانة مركز الصف ، والأستاذ يسري صلاح عمار، أمين التنظيم بالصف ، وأعضاء هيئة المكتب ، وأمناء الأمانات ، وأمناء الوحدات الحزبية .
حيث نظمت أمانة مركز الصف لحفل افتتاح دوري مستقبل وطن بعد أن تم الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيره لإنطلاق مسابقة دوري مستقبل وطن علي مستوي المركز ، وكذلك تم عمل قرعة للفرق المشاركة والإنتهاء من وضع جدول المباريات ..
ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة “حياة كريمة”.