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ميناء شرم الشيخ يستقبل اليخت السياحي A1 فى إطار اهتمام الدولة بالسياحة
بالصور ميناء شرم الشيخ يستقبل اليخت السياحي A1 فى إطار اهتمام الدولة بالسياحة
متابعة : عبدة شحاتة
وصول اليخت السياحي A1 لميناء شرم الشيخ البحري
استقبل ميناء شرم الشيخ البحري اليوم اليخت السياحي A1 وهو بطول 120 متر ، غاطس 5.6 متر ويرفع علم انجلترا قادم من ابو ظبى وعلى متنه 13 راكب و83 فرد طاقم وذلك لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتمتع بالرياضات المائية بمدينة شرم الشيخ حيث تم بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائي توفير كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات لجذب المزيد من اليخوت السياحية وتنمية سياحة اليخوت بموانئ البحر الاحمر
يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية سياحة اليخوت بالبلاد وتوجيهات وزير النقل الفريق كامل الوزير ، بتقديم كافة التسهيلات للسفن السياحة واليخوت بالموانى المصرية .