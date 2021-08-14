محافظ المنوفية يتابع ميدانياً أعمال تطوير ورفع كفاءة صينية الإسعاف بشبين الكوم
فى جولة موسعة بشبين الكوم
محافظ المنوفية يتابع ميدانياً أعمال تطوير ورفع كفاءة صينية الإسعاف وشارع مصنع الغزل ويؤكد على تسريع الأداء لسرعة إنهاء الأعمال
قام عصر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لعدد من شوارع شبين الكوم لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير وتذليل العقبات التى تواجه التنفيذ للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس حى غرب والمستشار الهندسي للمحافظة.
حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير