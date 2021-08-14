محافظ المنوفية يتابع ميدانياً أعمال تطوير ورفع كفاءة صينية الإسعاف بشبين الكوم

فى جولة موسعة بشبين الكوم

محافظ المنوفية يتابع ميدانياً أعمال تطوير ورفع كفاءة صينية الإسعاف وشارع مصنع الغزل ويؤكد على تسريع الأداء لسرعة إنهاء الأعمال

قام عصر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لعدد من شوارع شبين الكوم لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير وتذليل العقبات التى تواجه التنفيذ للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس حى غرب والمستشار الهندسي للمحافظة.

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير

وتوسعة مدخل شبين الكوم من ناحية شبراباص والتى تتضمن أعمال إزدواجية وتوسعة الطريق بهدف إحداث سيولة مرورية بالمنطقة ، حيث تابع المحافظ أعمال فرد طبقة السن تمهيداً للبدء فى الرصف ووجه بعمل بلدورات على أحد جانبى الطريق وتشجيره وزراعة أعمدة ديكورية باعتباره أحد الطرق الرئيسية الهامة للمدينة ، كما تابع المحافظ أعمال التطوير التى تتم بصينية الإسعاف بطريق شبين الكوم -طملاى لإضفاء مظهراً حضارياً ، حيث يتم العمل على ثلاث مستويات تشمل عمل برجولات ومناظر طبيعية وزراعة النخيل المثمر وأعمدة ديكورية ونجيل صناعى ، ووجه المحافظ بتوحيد الجهود وتكثيف الأعمال وتسريع الأداء لسرعة نهو الأعمال قبل نهاية أغسطس الجارى.

كما شملت الجولة تفقد المحافظ لأعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الغزل ، حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس النهائية بالشارع وتركيب البلدورات والانترلوك وبلاعات الأمطار والصرف الصحى وجارى الإنتهاء من صب القواعد الخرسانية وتركيب بلاط البازلت بين الفواصل المضيئة ، وقد وجه المحافظ رئيس حى غرب بالعمل على التوازى فى أعمال التطوير التى تتم بالشارع مشدداً على ضرورة مراعاة الميول بالشارع لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وخلال الجولة تفقد المحافظ الأعمال التمهيدية للرصف بشارع يوسف المتفرع من شارع جمال عبد الناصر وأعمال الكشط بشارع الشيخ العطفى بجوار قصر ثقافة شبين الكوم حيث جارى رصف الطبقة الأسفلتية النهائية وتم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات بالشوارع.

تأتى تلك الجولة فى إطار سلسة جوالات محافظ المنوفية المستمرة لمتابعة كافة المشروعات التي تتم بنطاق المحافظة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز لإحداث تنمية شاملة لتحسين الخدمة المقدمة لمواطني المحافظة.