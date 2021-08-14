“سوهاج” : تخصيص 5 مراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين.
سوهاج : عبدة شحاتة
” للراغبين في السفر ممن قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة “
أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن تخصيص 5 مراكز لتطعيم المواطنين الراغبين في السفر بلقاح فيروس كورونا، وهي :
الوحدة الصحية بنيدة ـ مركز أخميم
الوحدة الصحية بإدفا ـ مركز سوهاج
الوحدة الصحية بشطورة ـ مركز طهطا
الوحدة الصحية بالعوامر بحري ـ مركز جرجا
مستشفى البلينا المركزي ـ مركز البلينا “.
وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن تلك المراكز مخصصة للمواطنين الراغبين في السفر، والمسجلين على النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة، والمرسل إليهم رسائل بالتوجه لتلقي اللقاح .
وأضافت وكيل الوزارة أن المستندات المطلوبة عند تلقي اللقاح هي ” جواز السفر، وصورة البطاقة، بالإضافة إلى المستندات الدالة على قرب سفر المواطن “، كما ناشدت المواطنين الراغبين في السفر ممن لم يقوموا بالتسجيل على موقع الوزارة بسرعة تسجيل بياناتهم على الموقع الخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا حتى يتمكنوا من الحصول على التطعيم .