سكان برج الخصوص يستغيثون ب وزيـــــــــــــر التنمية المحلية ومحافظ القليوبية
كتب محمد اسامة
استغاثه وشكوي من مجلس مدينه الخصوص
السيد وزيـــــــــــــر التنمية المحلية
السيد اللواء محافظ القليوبيه.عبدالحميد الهجان
السيد اللواء/هشام بك خشبه..
سياده المسؤولين نحن والجميع يعلم علم اليقين انكم من انزه واشرف الرجال في المواقع القياديه داخل المحافظه
..فهل اصبح التلاعب بالمواطن البسيط اسهل الاشياء تجاه الموظفين العاملين بالمحليات وبكل بساطه يخربوا بيوت الناس ويشردوهم
عندما ذهبنا الي ديوان عام المحافظه وتقدمنا بالشكوي الي المسؤولين اتت الينا لجنه مختصه من المحافظه لتقيم الوضع الحالي بالعقار وبالفعل اثبتت اللجنه صحه شكوانا واثبتت ايضآ واقعه الفساد واهدار المال العام علي موظفي لجنه
التعويضات ومازال العقار قائم علي الطبيعه
ولكن فوجئنا من حديث افراد اللجنه لنا بلغه التهديد والترهيب لكي نتنازل عن الشكوي المقدمه ضد موظفي مجلس مدينه الخصوص
لذلك نقدم شكوانا الي السيد المحافظ و هشام بك خشبه نستغيث بهم من ظلم العاملين داخل مجلس مدينه الخصوص
وبعد ان قام موظفي لجنه التعويضات بأحضار نماذج التعويض وقام السكان جميعآ بالتوقيع والبصمه عليها وقاموا بأخذ العقود الاصليه من السكان وبعد ان رفض السكان النسبه المطلوبه منهم من موظفي الحي قام الموظفين بأخفاء اوراق السكان
ولعل الاكبر من ذلك ان الموظفين الفاسدين قاموا بألاتصال بأحد السكان المتواطئين معهم بزياده غرف لهم في مبلغ التعويض ليست مستحقه لهم وثبتنا ذلك للجميع
ذهبوا هؤلاء السكان الي المحافظه لتحرير شكوي ضد السكان الي قاموا بشكوي موظفي الحي لكي يشككوا في شكوانا ضدهم
فهل يصح ان اثنان فاسدان يقوموا بالشهاده لصالح بعضهم..