بالصور” فريدة سلام ” تستقبل الأستاذ خالد يوسف مدير الإدارة التعليمية بطهطا.
سوهاج : عبدة شحاتة
إستقبلت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمكتبها اليوم السيد الأستاذ خالد يوسف بمناسبة توليه منصب مدير الإدارة التعليمية بطهطا
وخلال اللقاء أكدت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز على ضرورة التعاون المستمر والتنسبق الكامل لتقديم أفضل الخدمات لابنائنا الطلاب والطالبات فى جميع المراحل التعليمية وفى جميع أنحاء مركز ومدينة طهطا والقرى التابعة لها
وفى نهاية اللقاء هنأت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز الأستاذ خالد يوسف متمنية لسيادته دوام التوفيق والنجاح