أخبار مصرعاجل

بالصور” فريدة سلام ” تستقبل الأستاذ خالد يوسف مدير الإدارة التعليمية بطهطا.

بالصور” فريدة سلام ” تستقبل الأستاذ خالد يوسف مدير الإدارة التعليمية بطهطا.

سوهاج : عبدة شحاتة

إستقبلت المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمكتبها اليوم السيد الأستاذ خالد يوسف بمناسبة توليه منصب مدير الإدارة التعليمية بطهطا
وخلال اللقاء أكدت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز على ضرورة التعاون المستمر والتنسبق الكامل لتقديم أفضل الخدمات لابنائنا الطلاب والطالبات فى جميع المراحل التعليمية وفى جميع أنحاء مركز ومدينة طهطا والقرى التابعة لها
وفى نهاية اللقاء هنأت المدير العام فريدة سلام رئيس المركز الأستاذ خالد يوسف متمنية لسيادته دوام التوفيق والنجاح

Post Views: 40
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of بالصور اختبارات القبول بالتربية الرياضية تتواصل بجامعة سوهاج

بالصور اختبارات القبول بالتربية الرياضية تتواصل بجامعة سوهاج

منذ ساعتين
Photo of ننشر لكم تفاصيل خناقة الفنانه إيمي سالم والمخرج محمد سامي فى فرح نيللي كريم

ننشر لكم تفاصيل خناقة الفنانه إيمي سالم والمخرج محمد سامي فى فرح نيللي كريم

منذ ساعتين
Photo of الأهلى يلتقي نظيره فريق انبى وعينه على الفوز مساء اليوم

الأهلى يلتقي نظيره فريق انبى وعينه على الفوز مساء اليوم

منذ ساعتين
Photo of “سوهاج” : تخصيص 5 مراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين.

“سوهاج” : تخصيص 5 مراكز لتلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين.

منذ 3 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!