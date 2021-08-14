بالصور اختبارات القبول بالتربية الرياضية تتواصل بجامعة سوهاج
سوهاج : عبدة شحاتة
تابع الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج ، مراحل اختبارات طلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكلية التربية الرياضية ، والتى تستمر حتى 19 أغسطس الجارى، حيث رافقه الدكتور احمد عبد الله عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
واستفسر رئيس الجامعة خلال جولته من الطلبة والطالبات، عن سير أداء الاختبارات، ومدي انتظامها، كما تابع اماكن سحب الملفات، مشددا على حرص الجامعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .
وأشار الدكتور احمد عبد الله، إلى أن الاختبارات الرياضية والمهارية والطبية واللياقة البدنية، تتواصل بشكل يومي حيث تم تحديد يوم للذكور ويوم للاناث، و تم استقبال عدد ٧٠٠ طالب وطالبة إلى الان، لاجراء تلك الاختبارات وسط اجراءات احترازية مشدده.
من الجدير بالذكر، أن التسجيل الإلكترونى لإجراء اختبارات القدرات بدأ منذ يوم ٧ اغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى :www.tansik.egypt.gov.eg ، والتى تتم الكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب .