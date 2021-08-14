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الشطوري … إتخاذ الأجراءات القانونية لأحدي المخالفين بحى غرب سوهاج.

الشطوري … إتخاذ الأجراءات القانونية لأحدي المخالفين بحى غرب سوهاج.

سوهاج : عبدة شحاتة

” لقيامة بأعمال تعديل بدون الحصول علي ترخيص داخل إحدي الوحدات السكنية بحي راشد “

فى إطار توجيهات السيد الوزير اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة التصدي لمخالفات البناء

صرح الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أنه بالمرور والمتابعة تم رصد إحدي المخالفين لشروط ترخيص البناء لقيامه بعمل تعديل بأحدي العقارات بمنطقة حي راشد داخل وحده سكنية بدون الحصول علي ترخيص

وأفاد الشطوري أنه تم توجيه المختصين للمتابعة وإتخاذ الأجراءات القانونية حيال ذلك

وأكد رئيس الحي على أننا مستمرون فى التصدى للمخالفين وتطبيق القانون علي المخالفين والتعديات بكافة أنواعها وفى كل الأوقات ومهما كانت الظروف ، وأن أعمال المتابعة مستمره لمخالفات البناء على مدار الساعة وفي أيام الأجازات الرسمية والعطلات بشكل دائم بجميع مناطق وقطاعات حي غرب نحو رصد أي حالة بناء مخالفة

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