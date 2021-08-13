منافذ وزارة الداخلية تحقق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة

كتب طارق درويش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ .. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى :-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (5) قضايا تهريب.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (45) قضية متنوعة .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (973) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (188) حكم قضائى متنوع .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (2) قضية .