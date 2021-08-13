رئيس رابطة الدوري الإسباني يسخر من برشلونة وقراره برحيل ميسي
عبر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، عن أسفه لتصويت ريال مدريد وبرشلونة بالرفض على الاتفاق بين الليغا وصندوق (CVC) الاستثماري.
وتم إقرار الاتفاقية بين الليغا والصندوق، الخميس، لضخ 2.7 مليار يورو في المسابقة، بتأييد 38 فريقا ومعارضة 4.
وكان التصويت سريا، قبل أن تعلن أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو رفضها للاتفاق، كما رفض ناد في القسم الثاني، لم يكشف عن هويته.
وقال تيباس عن ذلك: “ريال مدريد يعرقل التوصل لاتفاقيات منذ 8 سنوات”.
كما عارض الاتفاق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، برئاسة لويس روبياليس