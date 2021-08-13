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بكفرشكر بائعين أغلقوا منطقة سكنية كامله وحرموا الأهالي من العيش فى منازلهم، والمجلس هنعمل أية ده سوق
بكفرشكر بائعين أغلقوا منطقة سكنية كامله وحرموا الأهالي من العيش فى منازلهم، والمجلس هنعمل أية ده سوق
كتب_ السيد يوسف
نددت الأهالى بمنطقة دلتا ماركت ( شارع السوق ) بمدينه كفر شكر بمحافظة القليوبية من جراء افتراش اغلب الباعة الجائلين بشكل يومي و ملاصق لبيوتهم و محلاتهم مما أدى إلى منعهم من الدخول والخروج الأمن من منازلهم .
وقال أحد الأهالى المتضررين أن البائعين بالسوق الأسبوعي والمقرر يومي الاحد والخميس من كل أسبوع وضعوا فروشتهم بصفة يومية دون انقطاع ، والجدير بالذكر أن فروشتهم تلتصق بأبواب منازلنا السكنية وكذلك محلاتنا التجارية التى ندفع لها الرسوم المقررة القانونية والتى تقررها أجهزة الدوله ، مؤكدا على غلق أبواب منازلهم و محلاتهم وكذلك الشارع العام بالمنطقة مما أدى إلى امتلاك المنطقة لحساب بائعي الخضروات والفواكه ، دون أى إجراء قانوني من الجهاز التنفيذي المحلي لمركز ومدينة كفر شكر تجاه غلق المنطقة بصفة يومية .
واوضح أحد الأهالى المتضررين أنه تم الاستغاثة بالمسئولين بمجلس مدينة كفرشكر ولكن دون جدوي تنفيذية تجاه شكوانا ، مشيرا إلى أن السوق مقرر له يوم الاحد والخميس فقط من كل أسبوع ولكن ما يحدث الآن أن تلك الباعة يتركون فروشتهم بشكل دائم .
تطالب الأهالى تدخل محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان بضرورة ازاله تلك الباعة الجائلين بالسوق الأسبوعي، مع وضع عملية نقل السوق الأسبوعي إلى المنطقة الجديدة والتى تم تجهيزها من قبل مجلس مدينه كفرشكر خلف مركز شرطه كفرشكر وتحرير المنطقة الحالية من الفيروس الشرس المميت لسكان المنطقة .