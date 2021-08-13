المبادرةالرئاسية “حياة كريمة”، حلم يتحقق
متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة بقرية ابو بكر الصديق بابو المطامير
البحيرة – سعيد شتا
أكد اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجاً، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية .
حيث تابع اللواء المحافظ الجهود المبذولة والأعمال الجارية ضمن المبادرة بقرية ابو بكر الصديق بمركز أبو المطامير ومنها أعمال :
– إنشاء مركز شباب احمد شوقى
– مركز شباب سعد زغلول
– خط انحدار الصرف الصحى بقرية ابو بكر الصديق ، أبو النور ، وسعد زغلول ، احمد شوقى
– مجمع خدمات ابو بكر الصديق .