إنجازات الرئيس السيسي افعال لا اقوال بالارقام

– قطاع التجارة.. إنشاء 89 مشروعًا بتكلفة نحو 47 مليارًا.

– قطاع التجارة.. إنشاء 89 مشروعًا بتكلفة نحو 47 مليارًا.

– قطاع السياحة.. تنفيذ 101 مشروع باستثمارات 410 ملايين جنيه.

– الإسكان والعشوائيات.. بناء 627 ألف وحدة سكنية ويجرى تنفيذ 338 مليون وحدة باستثمارات وصلت 107 مليارات جنيه، و39 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 4.8 مليار جنيه.

– قطاع الصحة.

وتم تنفيذ 960 مشروعًا بتكلفة 81،3 مليار جنيه.

– الطرق والكبارى 377 مشروعًا بإجمالى استثمارات 95،5 مليار جنيه.

– مشروع تطوير قرى الريف حياة كريمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليار جنيه.

واحب ان استغل هذة السطور لتوجيه خالص العزاء الي القيادة السياسية والقوات المسلحة لإستشهاد عدد من جنود القوات في سيناء دفاعا عن الارض والعرض في سبيل الوطن والحفاظ علي سلامة اراضيه