إنجازات الرئيس السيسي افعال لا اقوال بالارقام
بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين
حقيقة ودون مجاملة او نفاق للحاكم إستطاع الرئيس السيسي ان يضع وطنا الحبيب مصر في مكانة دولية غير مسبوقة في كافة المجالات وصنع انجازات لم تتحقق من قبل ويكفيه ان اعاد تسليح الجيش المصري بما يضمن الدفاع عن الوطن ضد اية اعمال بربرية او اعتداءات خارجية خاصة وان مصر دولة كبيرة ومستهدف اسقاطها و الاستيلاء علي مقدارتها وهي مطمع للدول نظرا لموقعها الاستراتيجي و عمق تأثيرها بين دول العالم وتعاقب علي احتلالها دول كثيرة و لا ينسي التاريخ الهكسوس والتتار و العثمانيين والانجليز وفرنسا واسرائيل وجميعهم تم سحقهم علي يد الجيش المصري العظيم ولذا فانا تسليح الجيش بمعدات حديثة يعد من
اولويات ما تحقق من انجازات و تمكن الرئيس من إعادة الثقة الي جهاز الشرطة و عمل قوانين مهمة تضمن سلامة العلاقة بين الشرطة والشعب في اطار يحقق سلامة الامن الداخلي و ملاحقة الجريمة في كل مكان من ربوع الوطن بتضامن قوي الشعب الي جوار وزارة الداخلية .
وقد حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة في التنمية، كما سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 7 سنوات على حل الكثير من المشكلات والأزمات التي كانت تواجهها في مختلف المجالات والقطاعات.
وخلال السطور التالية نوضح بالأرقام أبرز المشروعات القومية والخدمية:
– مجال التعليم.. إنشاء 5026 مشروعًا بتكلفة استثمارية بإجمالى استثمارات بمبلغ 31.3 مليار جنيه.
– إنفاق 17.16 مليار جنيه على 1484 مشروعًا في التعليم العالى.
– إنشاء 115 مشروعًا في مجال البترول بتكلفة استثمارية 15 مليار جنيه.
– قطاع الزراعة.. تنفيذ 224 مشروعًا بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.
– قطاع التجارة.. إنشاء 89 مشروعًا بتكلفة نحو 47 مليارًا.
– قطاع التجارة.. إنشاء 89 مشروعًا بتكلفة نحو 47 مليارًا.
– قطاع السياحة.. تنفيذ 101 مشروع باستثمارات 410 ملايين جنيه.
– الإسكان والعشوائيات.. بناء 627 ألف وحدة سكنية ويجرى تنفيذ 338 مليون وحدة باستثمارات وصلت 107 مليارات جنيه، و39 مشروعًا استثماريًا بتكلفة 4.8 مليار جنيه.
– قطاع الصحة.
وتم تنفيذ 960 مشروعًا بتكلفة 81،3 مليار جنيه.
– الطرق والكبارى 377 مشروعًا بإجمالى استثمارات 95،5 مليار جنيه.
– مشروع تطوير قرى الريف حياة كريمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليار جنيه.
واحب ان استغل هذة السطور لتوجيه خالص العزاء الي القيادة السياسية والقوات المسلحة لإستشهاد عدد من جنود القوات في سيناء دفاعا عن الارض والعرض في سبيل الوطن والحفاظ علي سلامة اراضيه