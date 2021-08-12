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كلام يهمك مطالبة لتقليص عدد الأحزاب السياسية
كلام يهمك مطالبة لتقليص عدد الأحزاب السياسية
بقلم المستشار طلعت عبدالعظيم
الأحزاب السياسية هى أحد روافد الديمقراطية ويعرف الحزب السياسى بأنه تلاقى أرادت مجموعة من الأشخاص الطبيعية وإقناعهم مبادىء وأهداف معينه تصاغ فى شكل برنامج سياسى يسعون لتطبيقه وإقناع المواطنين بذلك البرنامج وتلك المبادىء لنيل ثقتهم بالدخول فى الانتخابات العامة أو المحلية وفى حالة حصول الحزب على أصوات الأغلبية فى الانتخابات العامة يشكل الحكومة ومن الملاحظ أن عدد الأحزاب السياسية فى مصر تخطى المائة حزب سياسى بل ويزداد بشكل متكرر وإذا ما دققنا النظر فى الأحزاب الموجودة وما تملكه من هياكل تنظيمية وكوادر ذات فاعلية وخبرات وقدر