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كلام يهمك مطالبة لتقليص عدد الأحزاب السياسية

كلام يهمك مطالبة لتقليص عدد الأحزاب السياسية

بقلم المستشار طلعت عبدالعظيم

الأحزاب السياسية هى أحد روافد الديمقراطية ويعرف الحزب السياسى بأنه تلاقى أرادت مجموعة من الأشخاص الطبيعية وإقناعهم مبادىء وأهداف معينه تصاغ فى شكل برنامج سياسى يسعون لتطبيقه وإقناع المواطنين بذلك البرنامج وتلك المبادىء لنيل ثقتهم بالدخول فى الانتخابات العامة أو المحلية وفى حالة حصول الحزب على أصوات الأغلبية فى الانتخابات العامة يشكل الحكومة ومن الملاحظ أن عدد الأحزاب السياسية فى مصر تخطى المائة حزب سياسى بل ويزداد بشكل متكرر وإذا ما دققنا النظر فى الأحزاب الموجودة وما تملكه من هياكل تنظيمية وكوادر ذات فاعلية وخبرات وقدر

 

 

 

تنظيمية وتواجد بالشارع لدى المواطنين تكاد تنحصر فى حزبين سياسيين أو ثلاثة فليست العبرة بعدد الأحزاب بل العبرة بالكيف فيجب أن يكون للحزب السياسى قيادة وهيكل تنظيمى وله برنامج مقنع وواقعى يسهل تطبيقه وتفعيله يتسق مع المتطلبات ويلبى طموحات المواطنين بالتصدى لحل مشاكلهم وقضاياهم العامة ويجب أن يشمل حلولا وافكارا واقتراحات للمساهمة فى التصدى للمشاكل العامة والقضايا والمصالح العليا للوطن ويجب أن يكون لقيادة الحزب وأمانته المركزية وباقى تشكيلاته دورا مجتمعيا ملتصقا بهموم المواطن متفاعلا معها ولكون هذه الأحزاب ضرورة لاثراء الديمقراطية ولايجاد احزاب قوية فاعلة لها دورها الوطنى يجب إعادة

النظر فى كم الاعداد الحالية والاكتفاء ببعضها سواء بدمج بعض الأحزاب التى تشترك فى برامج واحدة أو متشابهة فى بوتقة حزبية واحدة أو إقصاء الأحزاب التى لا تمتلك المقومات والكوادر أو التى ليس. لها برنامج يتماشى مع طبيعة المرحلة أو نحو ذلك ويلاحظ أن فى الدول الكبرى أن التواجد الحزبى قليلا لايعدو أن يكون حزبين أو ثلاث الا أنها احزاب قوية لها الدور المحوري فى رسم السياسة العامة وفى تصعيد القيادات للرئاسة أو نحو ذلك عبر انتخابات شرعية فقوة الدولة تكون بقوة قيادتها وجيشها ومؤسساتها الأخرى والأحزاب والشرطة والقضاء

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