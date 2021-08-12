رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين يتهم صول شرطة بالعاش بإنتحال صفته وتزوير اختام ومحررات منسوبة للحزب وعمل كارنيهات مزيفة

بسنت طارق

حرر الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الإشتراكيين محضر رسمي بديوان قسم شرطة ثاني الزقازيق اتهم فيه صول الشرطة احمد عبد العزيز احمد عطالله بالمعاش بإستخدام ختم شعار حمهورية مزور منسوب الي حزب الاحرار الإشتراكيين في عمل كارنيهات مقابل حصوله علي مبالغ مالية من ضحاياه و عمل قرارات حزبية دون وجود صفة له بالحزب .

وقال طارق درويش في بلاغه رقم 5278 المؤرخ بتاريخ اليوم الاربعاء بنعرفة النقيب خالد الهادي وباشراف العميد تامر مامور ثان الزقازيق ان الصول ليس له علاقة بالحزب وانه اقام الطعن الاستشكال رقم 70026لسنة 66 ق امام المحكمة الادارية العليا مطالبا وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادراية العليا للطعن 98565 لسنة 65ق والذي اكد رئاسة درويش لحزب الاحرار من عام 2006 حتي 4مارس 2021 بدون إنقطاع لعدم وجود نزاع جدي علي الحزب وقالت المحكمة في اسباب حكمها والتي ترتبط بمنطوقه ارتباطا وثيقا و صحة جميع القرارات والاجراءات الصادرة عن المؤتمر العام للحزب و المجالس الدائمة والتي اسفرت عن إنتخاب طارق درويش رئيسا للحزب .وقضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال لعدم وجود صفة للمستشكل وان الحكم المستشكل ضده (98565 لسنة 65ق ) حاز قوة الامر المقضي به ولذا لا يجوز مخالفته وانه حكم في مواجهة الكافة طبقا لنص المواد 51 و 52 من قانون مجلس الدولة .. وانتهت المحكمة الي عدم قبول الاستشكال والاستمرار في تنفيذ الحكم ..

وكان الصول احمد عبد العزيز بالمعاش قد تدخل في الطعن رقم 2271 لسنة 67ق ادارية عليا وفي مواجهة الطاعن طارق درويش رئيس حزب الاحرار وقضت المحكمة بعدم قبول التدخل المبدي من صول الغبرة وعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها لصالح الطاعن وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان الطاعن طارق درويش قد تحققت مطالبة بالطعن 98565 لسنة 65ق بانه رئيس لحزب الاحرار وهو الامر الذي لا يجوز معه نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بحكم بات ونهائي لا يجوز مناقشة واو بحث اسبابه إطلاقا واضافت المحكمة ان لجنة الاحزاب نفذت الحكم واصبح الطاعن رئيسا للحزب دزن نزاع مع اخرين .

جاء بالبلاغ ان شهود الاثبات الذين تواجدو في ديون القسم اليوم اكدو ان الصول حصل منهم علي مبالغ مالية مقابل اعطائهم كارنيهات مزورة مدموغة بختم شعار جمهورية مزور يستغله المشكو في حقه في تشكيل امانات للحزب باشخاص مجهولين ليس لهم علاقة بالحزب من قريب او من بعيد وان الصول يستهدف من عمل الكارنيهات وجمع اموال بغير حق فضلا عن تزويره قرارات عن الحزب كلها مزيفة .واودع درويش 3 قرارات صادرة برئاستة للحزب في تواريخ مختلفة للكشف عن اعمال التزوير التي ارتكبها الصول العجوز في حق الحزب