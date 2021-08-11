محافظ القليوبية يعتمد النزول بدرجات الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام لتكون 230 درجة …..فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوى بحد ادنى 190 درجة

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرار بالنزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام للعام الدراسي 2021/2022 ليكون 230 درجة وذلك بناء على مذكرة الدكتور/ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب وحرصا على صالح الطلاب.

كما وافق المحافظ على فتح فصول الخدمات بالتعليم الثانوى بحد ادنى 190 درجة وذلك لتوفير فرص تعليم للطلاب الحاصلين على الاعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية حيث يتم اختيار المدارس التى تفتح فيها فصول الخدمات بمعرفة مدير عام الادارة التعليمية بحيث لا يقل عدد الطلاب بهذه الفصول عن 30 طالب ولا يزيد عن 40 طالب ويتم تطبيق نسب الحضور والغياب المقرة بالمدارس الرسمية على طلاب فصول الخدمات طبقا للقرار الوزارى رقم 357 فى 19/9/2018

وأكد المحافظ، أن النزول بالحد الأدنى جاء بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول للحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وأشار، إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلبات أولياء الأمور ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي العام حفاظا على مستقبل الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية وحفاظا على استقرارها ورفع كفاءتها كون التعليم أساس نهضة البلاد وتقدمها.