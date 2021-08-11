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عاجل بسبب شحنة غير قانونية.. أذربيجان تسلم إيران مذكرة احتجاج

عاجل بسبب شحنة غير قانونية.. أذربيجان تسلم إيران مذكرة احتجاج

استدعت وزارة خارجية أذربيجان سفير طهران لديها وأعربت له عن احتجاجها على وصول شاحنات إيرانية بطريقة “غير قانونية” إلى إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وأكدت الوزارة في بيان أنها سلمت إلى سفير طهران اليوم الأربعاء مذكرة تعرب عن احتجاج الجانب الأذربيجاني على “دخول وسائل نقل مختلفة تابعة لإيران  إلى إقليم قره باغ التابع لأذربيجان دون ترخيص من حكومة باكو”.

ولفتت الوزارة إلى أن حكومة أذربيجان سبق أن أبدت للجانب الإيراني مؤخرا احتجاجها على هذا الموضوع، معربة عن أملها في أن تتخذ إدارة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي خطوات فعلية بهدف “وضع حد لمثل هذه المخاوف والتناقضات”.

وشهد إقليم قره باغ في خريف العام الماضي جولة جديدة من الصراع العسكري استطاعت خلالها أذربيجان، المدعومة من تركيا، السيطرة على أجزاء واسعة من الإقليم المتنازع عليه، كانت تخضع على مدى سنوات لسيطرة الجانب الأرمني

 

وكالات

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