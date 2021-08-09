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عاجل تونس منع 12 شخصا من السفر بسبب شبهات فساد

عاجل تونس منع 12 شخصا من السفر بسبب شبهات فساد

منعت السلطات في تونس 12 مشتبها بهم في قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي في تصريحات للوكالة الرسمية: “تولّت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، تحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط”.
وأضاف “من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا (في إشارة إلى سليم الفرياني) ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فسفاط قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة ونائب مجمّد (في إشارة إلى لطفي علي) وشقيقه”.

وفي وقت سابق اليوم، منع أمن المطار في تونس الناشط الإخواني إسكندر الرقيق من السفر إلى الخارج بعد نشره لتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحرض التونسيين على الاقتتال.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد علق أعمال البرلمان في 25 يوليو، رافعًا الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.
وأمس الأحد، قال سعيد إن تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران، في إشارة إلى عشرية الإخوان التي حكمت البلاد

 

وكالات

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