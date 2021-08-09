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سكان برج الخصوص يستغيثون بمحافظ القليوبية انقذونا من التشرد والضياع
سكان برج الخصوص يستغيثون بمحافظ القليوبية انقذونا من التشرد والضياع
يتسغيث سكان برج الخصوص بالسيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه من ظلم وفساد الجهاز التنفيذي بمجلس مدينة الخصوص من عدم إثبات احقيتهم ف التعويض بعد أن رفض السكان دفع رشاوي ماليه نظير الموافقه علي إثبات ملكيتهم للشقق السكنيه من سكان البرج بعد دخول البرج ف تطوير كوبري الدائري.
والمفاجاه أن القائمين على الأمر بمجلس مدينة الخصوص حصلوا علي العقود الاصليه من سكان البرج أصحاب المحلات والشقق ولن يقوموا إثبات احقيتهم ف التعويض
ولذا نطالب سيادتكم بسرعه التحقيق والحفاظ علي حقوق هذه الأسر من التشرد والضياع
ويقول عم جاد الرب حسين انني الان بلا مأوي انا واسرتي مطالبين سيادة المحافظ بالتدخل لإعادة الحق لأصحابه
ويقول صاحب محل بالبرج أن تعنت المسؤولين بمجلس مدينة الخصوص مم عدم إثبات احقيتنا ف المحال والشقق يهدد حياتنا بالتشرد رغم حصول اللجنه بذلك علي العقود الاصليه الي أنهم امتنعوا من دفع المعلوم من تحت الترابيزة
اغيثونا يرحمكم الله
وعلى جانب آخر
إستدعت النيابة الإدارية معظم موظفي مجلس مدينة الخصوص ،
للتحقيق في واقعة التلاعب في تعويضات المواطنين عن الشقق السكنية الخاصة بهم ،
في أحد الأبراج السكنية بمدينة الخصوص والتي يتم إزالتها في مشروع توسيع الطريق الدائري،
ولذلك قررت الدولة تعويض أصحاب تلك الشقق السكنية مبالغ مالية نظير إزالتها ،
وتم تشكيل لجنة من مجلس مدينة الخصوص لمعاينة تلك الشقق لتحديد المبالغ المستحقة لهم ،
وهنا بدأ التلاعب حيث تقدم العديد من مواطني هذا البرج السكني ،
بشكاوي لمحافظ القليوبية ذكرو فيها أن بعض الموظفين المختصين بلجان المعاينة ،
أخذوا منهم عقد الإيجار الأصلي وبدأ الموظفين يساوم المواطنين ،
بأن يذيدون في عدد الغرف نظير حصولهم علي مبالغ مالية نظير ذلك !!!
وقد أكد بعض قاطني تلك الشقق أن موظفي لجنة المعاينة بمجلس مدينة الخصوص،
أخذ توقيع بعض قاطني الشقق السكنية علي إيصالات أمانه ،
لضمان دفع المبالغ المتفق عليها معهم عند حصول المواطنين علي التعويضات ،
ولكن قدر الله أن يتم كشف ذلك فقد تجمع عدداً من المواطنين ،
قاطني هذا البرج السكني والذي يملكه ” محترم سيد ” وتوجهوا إلي مجلس مدينة الخصوص،
ليبلغوا رئيس مجلس المدينة بهذا التلاعب وإهدار للمال العام ،
ولكن كانت المفاجأة لهم حيث قابلهم رئيس مجلس المدينة بحبسهم داخل المجلس،
وإغلاق الباب عليهم وإبلاغ الشرطة وعمل محاضر تعدي على الموظفين ،
فقام صاحب العقار ” محترم سيد” بعمل ڤيديو بث مباشر ونشره علي الفيس بوك،
بعد أن إستغاثو بمحافظة القليوبية دون جدوي مطالبين بحضور أحد المسئولين ،
وماعينة الأمر علي الطبيعة وإكتشاف التلاعب وإهدار للمال العام ،
وقد أكد صاحب العقار أن البرج السكني قائم على 12 طابق ،
دور أرضي ” محلات ” و11 طابق علوي الطابق قائم علي 3 شقق ،
مؤكداً أن كل شقة بها غرفتين فقط ومع ذلك لجان المعاينة بمجلس مدينة الخصوص،
أرسلت كشفاً لمحافظة القليوبية به شقق مكونه من 5 غرف ؟؟؟
كيف حدث ذلك ؟؟ وهل يعقل أن برج به 30 شقة يتم إثبات 4 شقق فقط مكونه من 5 غرف
دون باقي الشقق ؟؟؟ وباقي الشقق يتم إثباته ما بين 2غرفه و 4غرفه !!!!!
وكيف لم تلاحظ اللجان المختصة بديوان عام محافظة القليوبية هذا الأمر !!!!
ولماذا لم يتم فحص شكاوي مواطني العقار وإثبات صحة شكاوهم من عدمه ؟؟؟؟
أم أن هناك من يحاول منع وصول شكاوي المواطنين وإستغاثاتهم بالمحافظة !!!!
وبعد أن أثير الموضوع وتم بث ڤيديو مباشر من صاحب العقار أوضح فيه ،
عدد الغرف بكل طابق مؤكداً أن الشقة عبارة عن غرفتين فقط ،
وذلك منذ أول أمس فقد تم إستدعاء نائب رئيس مجلس مدينة الخصوص أمس ،
أمام نيابة الخصوص للتحقيق في الواقعة كما تم إستدعاء ،
أكثر من 4 موظفين أمس الأحد أمام النيابة الإدارية للتحقيق ،
وتم إرسال إستدعاء اليوم لعدد 7 موظفين بمجلس مدينة الخصوص ،
منهم ثلاثة تفتيش مالي وإداري وقد أكدت مصادر لنا أن رئيس النيابة الإدارية،
اليوم إتضح أمام من التحقيقات والمستندات كمية التلاعب وإهدار للمال العام ،
والذي أرسل بدوره إستدعاء 7 موظفين بمجلس مدينة الخصوص ،
للحضور أمام رئيس النيابة الإدارية يوم الاربعاء القادم للتحقيق ،