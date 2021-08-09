الدومة : يهنئ العميد عمرو عبد العزيز بتولية منصبة الجديد

نعمة عبدالله

يتقدَّم الخبير الأمنى”عنتر كمال الدومة ” بالتهنئة للعميد” عمرو عبدالعزيز .ويأتى ذلك بمناسبة توليه منصب مأمور قسم الحوامدية .

وقد أعرب “عنتر الدومة ” عن مدى سعادته وتمنى له التوفيق والسداد فى هذه المهمة الجديدة والتى تأتى بدورها الهام إستكمالاً لمسيرة الأمن والأمان فى محافظة ألجيزة، تزامناً مع المشروعات التنموية التى تتم فى مصر الحديثة.

وعلى جانبه اخر تقدم “خالد الدومة ” نقيب الاعلاميين بالجيزة ” بالتهنئة للعميد عمرو عبد العزيز مأمور قسم الحوامدية بتحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة الذين دائماً يؤدون واجبهم الوطنى فى الحفاظ على الوطن لكى تبقى مصر مستقراً للأمن والأمان دائماً وأبدا،

مؤكداً على أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بدور وزارة الداخلية داعياً المولى عز وجل لكل شهداء الوطن الأبرار من الشرطة والذين تكبدوا العناء وضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل مصرنا الحبيبة بأن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يحفظ مصر من كل سوء.