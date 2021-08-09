حوادث

الدومة : يهنئ العميد عمرو عبد العزيز بتولية منصبة الجديد

الدومة : يهنئ العميد عمرو عبد العزيز بتولية منتصبة الجديد

 

نعمة عبدالله

  يتقدَّم الخبير الأمنى”عنتر كمال الدومة ” بالتهنئة للعميد”  عمرو عبدالعزيز .ويأتى ذلك بمناسبة توليه منصب مأمور قسم الحوامدية .

 وقد أعرب “عنتر الدومة ” عن مدى سعادته وتمنى له التوفيق والسداد فى هذه المهمة الجديدة والتى تأتى بدورها الهام إستكمالاً لمسيرة الأمن والأمان فى محافظة ألجيزة، تزامناً مع المشروعات التنموية التى تتم فى مصر الحديثة.

 وعلى جانبه اخر تقدم  “خالد الدومة ” نقيب الاعلاميين بالجيزة ” بالتهنئة  للعميد عمرو عبد العزيز مأمور قسم الحوامدية بتحية إجلال وتقدير لرجال الشرطة الذين دائماً يؤدون واجبهم الوطنى فى الحفاظ على الوطن لكى تبقى مصر مستقراً للأمن والأمان دائماً وأبدا،

مؤكداً على أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بدور وزارة الداخلية داعياً المولى عز وجل لكل شهداء الوطن الأبرار من الشرطة  والذين تكبدوا العناء وضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل مصرنا الحبيبة بأن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يحفظ مصر من كل سوء.

Post Views: 34
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات

منذ 3 أيام
Photo of ضبط أدويه ومنشطات جنسيه ولبان وقهوة جنسيه ودهانات محظور بيعها وتداولها داخل محل عطارة بناحيه ابشواي

ضبط أدويه ومنشطات جنسيه ولبان وقهوة جنسيه ودهانات محظور بيعها وتداولها داخل محل عطارة بناحيه ابشواي

منذ أسبوعين
Photo of تحذير شاطى النخيل بالإسكندرية يحصد أرواح المواطنين

تحذير شاطى النخيل بالإسكندرية يحصد أرواح المواطنين

منذ أسبوعين
Photo of ضبط طن عسل نحل مغشوش غير صالح للاستهلاك الادمى بمصنع بمركز تلا بالمنوفية

ضبط طن عسل نحل مغشوش غير صالح للاستهلاك الادمى بمصنع بمركز تلا بالمنوفية

منذ أسبوعين
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!