أخبار مصرعاجل

طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يهنئ الرئيس السيسي بحصول فريال اشرف لاعبة الكاراتية علي الميدالية الذهبية في اولمبياد طوكيو..اليوم

 كتبت بسنت طارق

بعث الكاتب الصحقي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ببرقية تهنئة عاجلة للرئيس عبد القتاح السيسي رئيس الجمهورية يهنئه فيها بحصول البطلة فريال اشرف لعبة الكاراتية علي  الميدالية الذهبية في اولمبياد طوكيو 2020 في اليابان .

اكد طارق درويش في برقيته ان مصر حققت العديد من الميداليات البرونزية والذهبية والفضية لاول مرة في تاريخ مصر وهو ما يؤكد ان  هناك نهضة رياضية واجتماعية وسياسية و اقتصادية وعسكرية وامنية وكافة مجالات التنمية والنجاحات بفضل حكمة و تخطيط رئيس جمهورية يعرف طريق النجاحات وتحقيق المعجزات بالجهد والعمل والصبر

Post Views: 67

مقالات ذات صلة

Photo of كلام يهمك المسئولية التأديبية للموظف العام

كلام يهمك المسئولية التأديبية للموظف العام

منذ يوم واحد
Photo of محافظ القليوبية يفتتح مسجد فاطمة الزهراء بمدينة كفر شكر ويلتقي بالمواطنين

محافظ القليوبية يفتتح مسجد فاطمة الزهراء بمدينة كفر شكر ويلتقي بالمواطنين

منذ يوم واحد
Photo of جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات

منذ يوم واحد
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن اندلاع سلسلة حرائق جراء قصف الجيش لجنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن اندلاع سلسلة حرائق جراء قصف الجيش لجنوب لبنان

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!