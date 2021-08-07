طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يهنئ الرئيس السيسي بحصول فريال اشرف لاعبة الكاراتية علي الميدالية الذهبية في اولمبياد طوكيو..اليوم

كتبت بسنت طارق

بعث الكاتب الصحقي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ببرقية تهنئة عاجلة للرئيس عبد القتاح السيسي رئيس الجمهورية يهنئه فيها بحصول البطلة فريال اشرف لعبة الكاراتية علي الميدالية الذهبية في اولمبياد طوكيو 2020 في اليابان .

اكد طارق درويش في برقيته ان مصر حققت العديد من الميداليات البرونزية والذهبية والفضية لاول مرة في تاريخ مصر وهو ما يؤكد ان هناك نهضة رياضية واجتماعية وسياسية و اقتصادية وعسكرية وامنية وكافة مجالات التنمية والنجاحات بفضل حكمة و تخطيط رئيس جمهورية يعرف طريق النجاحات وتحقيق المعجزات بالجهد والعمل والصبر