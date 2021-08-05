عاجلمحافظات

محافظ القليوبيه يتابع الحمله المكبره لازاله الاشغالات والباعة الجائلين امام سور محطه قطار شبرا الخيمة

محافظ القليوبيه يتابع الحمله المكبره لازاله الاشغالات والباعة الجائلين امام سور محطه قطار شبرا الخيمة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه الحمله المكبره التي تشنها مدير أمن القليوبية بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمه وذلك لازاله الاشغالات والباعه الجائلين امام مدخل محطه مترو انفاق شبرا الخيمة وكوبري المشاه حيث تابع الهجان بنفسه ازالة الاشغالات والاكشاك المخالفة من المنطقة المحيطة


أكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا فى اطار التنسيق الدائم والمستمر مع السيد مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.


جاءت الحملة بحضور كل من اللواء/ طلعت منصور رئيس مدينة شبراالخيمة، واللواء/ سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ونائبي رئيس حي شرق شبرا الخيمه واللواء /مروان حبيب مساعد مدير الامن والمقدم /حسين الكيلاني مدير شرطه المرافق

Post Views: 98
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل محمد إبراهيم كيشو يطيح ببطل روسيا ويحصد برونزية أولمبياد طوكيو 2020 في المصارعة الرومانية

عاجل محمد إبراهيم كيشو يطيح ببطل روسيا ويحصد برونزية أولمبياد طوكيو 2020 في المصارعة الرومانية

منذ يوم واحد
Photo of محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز شبين القناطر ويشدد على دفع الأعمال

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز شبين القناطر ويشدد على دفع الأعمال

منذ يوم واحد
Photo of الرئيس السيسي: حان الوقت لزيادة سعر رغيف العيش

الرئيس السيسي: حان الوقت لزيادة سعر رغيف العيش

منذ يومين
Photo of الشاعرة المغربية فاتحة المجاهد تكتب لم أعد اعي!

الشاعرة المغربية فاتحة المجاهد تكتب لم أعد اعي!

منذ يومين
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!