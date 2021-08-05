محافظ القليوبيه يتابع الحمله المكبره لازاله الاشغالات والباعة الجائلين امام سور محطه قطار شبرا الخيمة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه الحمله المكبره التي تشنها مدير أمن القليوبية بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمه وذلك لازاله الاشغالات والباعه الجائلين امام مدخل محطه مترو انفاق شبرا الخيمة وكوبري المشاه حيث تابع الهجان بنفسه ازالة الاشغالات والاكشاك المخالفة من المنطقة المحيطة



أكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا فى اطار التنسيق الدائم والمستمر مع السيد مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.



جاءت الحملة بحضور كل من اللواء/ طلعت منصور رئيس مدينة شبراالخيمة، واللواء/ سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ونائبي رئيس حي شرق شبرا الخيمه واللواء /مروان حبيب مساعد مدير الامن والمقدم /حسين الكيلاني مدير شرطه المرافق