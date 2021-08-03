«خالد الدومه»: إنطلاق حفل زفاف جماعي لـ30 “عريس وعروسة” نهاية أغسطس الجاري بالجيزة

«خالد الدومه»: الإستعداد لإطلاق حفل زفاف جماعي لـ30 “عريس وعروسة” بالجيزة

نجوم المجتمع تستعد لحفل زفاف جماعي لـ30 “عريس وعروسة” على ضفاف النيل بالجيزة

كتبت: اية أحمد

تستعد جمعية نجوم المجتمع لتنظيم حفل الزفاف الجماعي السنوي، نهاية شهر أغسطس الجاري، علي ضفاف نهر النيل بفيلا نايل جاسمين بمحافظة الجيزة، لعدد 30 “عروسة” من الفتيات اليتيمات بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، وبحضور عدد كبير من أهالي العرسان، وقيادات محافظة الجيزة، ونجوم الفن والرياضة والمجتمع المدني، وكوكبة من رجال السياسة والإعلاميين، مع الحرص على تطبيق إجراءات «كورونا» الاحترازية.

وتقوم الجمعية بتقديم العون للفتيات المقبلات على الزواج وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية التي قد تحتاجها عروس لتأسيس منزل الزوجية، وتبدأ احتفالية الزفاف الجماعي بذهاب الفتيات إلى إحدى محال الكوافير الشهيرة وتجهيزهم لليلة العرس بعدها يبدأ الزفاف في أتوبيس مكشوف تم إعداده خصيصاً لتلك المناسبة لتوصيل العرائس إلى المكان المعد لحفل الزفاف الجماعي بفيلا نايل جاسمين على ضفاف النيل بمحافظة الجيزة والتي يحييها عدد كبير من نجوم الغناء والطرب، والإحتفالية من إخراج وتنظيم المخرج عادل الخيال.

وأشار خالد الدومه، المستشار الأعلامي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنسانى، أطلقته جمعية نجوم المجتمع قبل سنوات ومستمرة حتى الآن؛ لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات في بناء حياة جديدة، وتقديم المساعدات والتنمية في كافة المحافظات، وعمل بحث إجتماعي لكل فتاة يتيمة أو غير قادرة لتحديد متطلباتها.

وأضاف خالد الدومه، بأنه يتم عمل تأهيل للفتيات من خلال دورات وندوات للمقبلين علي الزواج لكي يتعرفوا علي المبادئ السليمة للحفاظ علي بيت الزوجية والأسرة وبعد إتمام الزواج يكون هناك متابعة لما بعد الزواج من أجل أن يظل الترابط بين الأسرة وتطمئن الجمعية لما حدث.

يأتي ذلك في إطار دور جمعية نجوم المجتمع للمشاركة القضاء علي ما يسمي بالأم الغارمة، عملاً بمبدأ الوقاية خير من العلاج للحفاظ علي الأمهات من الدخول في تجربة الحبس بسبب تكاليف زواج بناتهن، تأكيداً على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصبر والعمل الجماعي وتعاون المجتمع المدني بجميع فئاته جمعيات ومؤسسات وأحزاب لإحداث حركة تنموية شاملة في عهد الجمهورية الجديدة، وأن ما يحدث الآن في مصر من إنجازات في مختلف المجالات يعد سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة.