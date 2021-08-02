التايم المصرية تحصل على مستندات أراضي وممتلكات بشركة مياه الشرب بالقليوبية بعد الحريق( أجهزة لاسلكى لارهاب المواطنين )

وعلى جانب اخر يقوم بعض الموظفين بالشركة بحمل اجهزة لاسلكى ويمرون بها بطريقةترهب المواطنين وهذا الوضع غير. قانوني من صرح لهم بذلك لضغط على الناس