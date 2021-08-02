التايم المصرية تحصل على مستندات أراضي وممتلكات بشركة مياه الشرب بالقليوبية بعد الحريق( أجهزة لاسلكى لارهاب المواطنين )
حصلت التايم المصرية علي بعض مستندات تثبت أن هناك فساد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية ونقدم هذه الشكوى إلى الجهات الرقابية حيث أن هناك عدت مكاتب لرئيس مجلس الإدارة ببنها والقناطر الخيرية والعبادله وشيبن القناطر هذه المكاتب يتم تجديدها أو الصرف عليها اكثر من مائة ألف جنيه سنويا وان هناك عدد 15سكرتيرة وعدد من سيارات الشركه تقوم بتوصيل
السكرتاريه حتى باب المنزل مما يعد إهدار للمال العام وعلمت التايم المصرية أيضآ أن هناك عدد كبير من المستشارين مما يشكل عبأ على الشركة ويحصلون على مبالغ خيالية مخالف بذلك تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلمت التايم أيضآ انه تم زيادة مرتبات المهندسين أثناء انتخابات نقابة المهندسين بما يعادل 500جنيه شهريه مكافأة لهم على المسانده في الانتخابات ولم تيم صرف هذه المكافأة لباقي موظفي شركه المياه وعلمت ألتايم المصرية
ان هناك تعيين مايقرب من عشرة موظفين لكل عضو من مجلس النواب بالشركة وعلمت التايم أيضاً أن تعيين مجلس الإدارة من الجهاز التنفيذي للمحافظه وعلى جانب آخر يتم تعيين الأقارب من الجهاز التنفيذي بالقليوبية للسيطره عليه
و المفاجآه التى حصلت عليها التايم المصريه الحصول على بعض المستندات بعد حرق أصول الشركه