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رئيس الوزراء يتفقد مشروعات “حياة كريمة” بقرية دراجيل بمركز الشهداء بالمنوفية
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات “حياة كريمة” بقرية دراجيل بمركز الشهداء بالمنوفية
مدبولى يتجول بشوارع القرية ويتفقد مجمع الخدمات والمنازل المستهدفة ضمن مبادرة “سكن كريم”
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة المنوفية لتفقد سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث زار ومرافقوه قرية دراجيل بمركز الشهداء، المستهدفة أيضاً ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”