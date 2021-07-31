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محافظ بني سويف يؤكد المرور على 40 مجلس قروي وإحالة 115 موظفاً للتحقيق خلال عام بالمحافظة
محافظ بني سويف يؤكد المرور على 40 مجلس قروي وإحالة 115 موظفاً للتحقيق خلال عام بالمحافظة
كتبت امينه ربيع عبد الله
شدد الدكتور محمد هاني غينم محافظ بني سويف على استمرار المتابعة والتفتيش على منظومة العمل بالوحدات المحلية سواء بالمدن أو القرى ،خاصة وأن الوحدات المحلية تمثل الركيزة الأساسية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق الجهاز الإداري بالمحليات،لاسيما وأنها حالياً تم دعمها بمراكز تكنولوجيا مطورة تعمل بنظام الشباك الواحد لتقدم كافة المعاملات والخدمات الحكومية