الرئيس السيسي يتابع جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي ويطلع على عينات من البنكنوت الجديد

الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي ويطلع على عينات من البنكنوت الجديد
الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي ويطلع على عينات من البنكنوت الجديد الجاري اصداره من اول نوفمبر القادم.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.