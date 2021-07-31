أبوالياسين : يُشيد بمساعدة الولايات المتحدة الشعب التونسي اليوم بمليون جرعة من لقاح كوفيد-19

كتبت : نسمه تشطة

أشاد ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي صادر عنه اليوم “الجمعه” للصحف والمواقع الإخبارية بدعم الولايات المتحدة الأمريكية ، للشعب التونسي

في أزمتها ضد وباء كورونا بمليون جرعة من لقاح كوفيد19.

حيث ؛ أعلن اليوم المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية “نيد برايس” قدمت الولايات المتحدة اليوم مليون جرعة من لقاح Moderna COVID-19 لمساعدة الشعب التونسي عبرCOVAX معًا نحن ملتزمون بإنقاذ الأرواح وإنهاء الوباء.

مضيفاً؛ إن الولايات المتحدة ملتزمة بدحر هذا الوباء العالمي. كجزء من هذه المعركة ، يسعدنا اليوم مشاركة مليون جرعة من لقاح Moderna COVID-19 لمساعدة الشعب التونسي الذي يعاني الآن في ظل الصراع السياسي الحالي.

وقال “وزيرالخارجية الأمريكي ” في وقت لاحق من الشعب الأمريكي إلى الشعب التونسي مليون جرعة من لقاحات فايزر الآمنة ،والفعالة نفخر بأننا نعيد البناء بشكل أفضل معًا.

وأشار “أبوالياسين”إلى بيانه الصحفي الصادر عنه يوم “السبت”الماضي والذي طالب فيه دول العالم بمأذرة تونس في أزمتها ضد وباء كورونا حيثُ أن الوضع الحالي في تونس تأزم ،والموقفُ أشتدَّ،وإحتدم ويجب على جميع الدول العربية أيضاً، التحرك بشكل فوري وسريع في مساعدة تونس وشعبها لتجاوزها أزمتها الحالية حيث أن الوضع يزداد سوءً يوماً بعد يوم وخاصةً في ظل الصراع السياسي الحالي.

وأكد ” أبوالياسين” أن الشعب التونسي يواجه الآن أزمتين ” الأزمة السياسية، أزمة كورونا” وتجد في الثانية صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات، وأجنحة العناية المركزة تقترب من طاقتها الإستيعابية القصوى، وأن الوضع يشبه الكارثة ،ولم تتمكن المستشفيات المتنقلة التي أنشأتها السلطات من إستيعاب المرضى وبلغت نسبة الإشغال ماداها فلابد من تحرك عربي يوازي التحرك الأمريكي لمساندة الدولة التونسية الشقيقة جراء شعب يقتلة الفيروس اللعين.