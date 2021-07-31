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أبوالياسين : يُشيد بمساعدة الولايات المتحدة الشعب التونسي اليوم بمليون جرعة من لقاح كوفيد-19
أبوالياسين : يُشيد بمساعدة الولايات المتحدة الشعب التونسي اليوم بمليون جرعة من لقاح كوفيد-19
كتبت : نسمه تشطة
أشاد ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان ، في بيان صحفي صادر عنه اليوم “الجمعه” للصحف والمواقع الإخبارية بدعم الولايات المتحدة الأمريكية ، للشعب التونسي
في أزمتها ضد وباء كورونا بمليون جرعة من لقاح كوفيد19.
حيث ؛ أعلن اليوم المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية “نيد برايس” قدمت الولايات المتحدة اليوم مليون جرعة من لقاح Moderna COVID-19 لمساعدة الشعب التونسي عبرCOVAX معًا نحن ملتزمون بإنقاذ الأرواح وإنهاء الوباء.