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محافظ القليوبية يقدم التهنئة للواء محسن شعبان لتعيينه مديرًا للأمن

محافظ القليوبية يقدم التهنئة للواء /محسن شعبان لتعيينه مديرًا للأمن

قدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التهنئة للواء محسن شعبان لتعيينه مديرا لامن القليوبية معلنًا التعاون الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية لنشر الأمن والحفاظ على مكتسبات الوطن
متمنيا لمدير الأمن الجديد التوفيق والنجاح في مهمته لاستمرار مسيرة الأمن والأمان التي تشهدها المحافظة بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تشهدها القليوبية في شتى المجالات
كما وجه محافظ القليوبية تحية تقدير وإعتزاز لقيادات وأعضاء هيئة الشرطة الذين يؤكدون يومًا بعد الآخر أنهم يؤدون الواجب لتحيا مِصر دائمًا عزيزة آمنة ،موجها تحية تقدير وعرفان لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة والقوات المسلحة الباسلة.

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