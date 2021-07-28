فراج يقوم بجولة ميدانية بقريتي منية الحيط وقلمشاه بدائرة مركز اطسا

الفيوم / محمود المهدي

في إطار توجيهات الدكتور /احمد الأنصاري – محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن باستمرار إزالة كافة التعديات بنطاق المحافظة وخاصة على الأرض الزراعية ، وإزالة التعديات في المهد و تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع وإنارة وتسوية وتمهيد الطرق لتحسين حالتها وتسهيل المرور والانتقال عليها للتيسير على المواطنين ومتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة فخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

قام خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بالمرور على الوحدة المحلية بمنية الحيط وأثناء المرور تم رصد بعض حالات التعدي بالبناء المخالف وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بعدم التهاون والتصدي ،تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون وتم اتخاذ كافة الإخزاءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وإحالتهم للنيابة العسكرية.

كما تابع رئيس المركز حملات رفع المخلفات والقمامة التي تم رفعها، خلال حملات اليوم والتي بلغت حوالي 430 طن قمامة بدائرة المركز والتي نتجت من تفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي من المخلفات والتراكمات أولاً بأول بمدينة إطسا وشوارعها وقرى ( قلمشاه ، تطون ، الحجر ، ابوجندير ، جردو ، منية الحيط) ونقلها إلى المقالب العمومية ،وذلك حفاظاً علي البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكافة قرى ومدن المركز.

على صعيد أخر تابع فراج تنفيذ مشروعات حياة كريمة ،ففي الوحدة المحلية بقلمشاة تابع العمل بمدرسة قلمشاة الجديدة تعليم أساسي وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بمجمع الوحدة المحلية إلى مركز تأمين صحي شامل وأيضا عملية إحلال وتجديد المجزر وتحويله إلى مجزر نصف آلي بمساحة 330 متر عبارة عن خطين لذبح الأغنام وخطين لذبح الأبقار وتم تقسيم المجزر معماريا لاحتوائه على خزانات تحتوي 10متر مكعب

واكد رئيس مركز ومدينة إطسا علي استمرار إزالة كافة التعديات بنطاق المركز ، مشدداً علي رؤساء الوحدات بإزالة التعديات في المهد وتكثيف مجهودات إزاله المخالفات والتعديات يوميا لردع المخالفين والاهتمام بمنظومة النظافة العامة وتمهيد وتسوية وإنارة الطرق .ومتابعة وتذليل أي معوقات تعوق العمل على تنفيذ مشاريع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»